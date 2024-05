Rolo compressor esmaga pés de mulher deitada em calçada em Goiânia; veja

Uma mulher teve os dois pés esmagados por um rolo compressor no setor Solar Ville, em Goiânia, na quinta-feira (23).

O que aconteceu

O incidente foi gravado por câmeras de segurança. As imagens mostram que a vítima, que não teve a identidade revelada, estava deitada na calçada com os pés na pisto de rolamento, quando o rolo compressor, que estava a serviço da prefeitura de Goiânia, passou.

Condutor do veículo não parou para socorrer a vítima e seguiu com seu percurso com o rolo compressor. Motoristas e motociclistas que vinham atrás do rolo pararam para ajudar a mulher.

Vítima foi socorrida e o estado de saúde é considerado estável. Ela foi internada no Hospital de Urgências Governador Otávio Lage e não corre risco de morte.

O que diz a Prefeitura de Goiânia: Em nota, a Seinfra (Secretaria de Infraestrutura de Goiânia) disse investigar o ocorrido e ter acionado os responsáveis para prestar esclarecimentos.