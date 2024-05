'Não saiu no beijo': esse batom líquido promete durar muito e custa R$ 60

Ter um batom que dura muito pode facilitar bastante a vida, seja para o dia a dia ou para curtir um evento especial. Assim, não é preciso se preocupar com vários retoques e aproveitar o colorido nos lábios por mais tempo.

Uma boa dica de batom de longa duração, que custa R$ 60 e virou queridinho entre as consumidoras, é o SuperStay Matte Ink, da Maybelline. Veja a seguir as qualidades do produto e o que diz quem comprou.

O que esse batom tem de bom?

Efeito matte (opaco ou fosco);

Cores bem pigmentadas e vibrantes;

Aplicador idealizado para o formato da boca;

Traço preciso com uma camada fina de batom;

Promete até 16 horas de duração sem borrar e transferir;

É recomendado aguardar alguns minutos até secar.

O que diz quem comprou?

O produto tem mais de 60 mil avaliações na Amazon, e uma nota média de 4,6 (sendo cinco a máxima). Confira algumas das avaliações adiante:

Achei a cor mais escura que eu esperava, mas é perfeita. A fixação é sensacional. Mesmo após comer e beber, dura um dia todo sem craquelar. Só é possível remoção com demaquilante.

Cris AR

A cor é fabulosa e de fato a durabilidade é a fixação são impressionantes. Não craquelou, não manchou, não saiu no beijo, na refeição e nem mesmo após a escavação dos dentes. O melhor que já usei na vida. Super recomendo .

Paula

Superou minhas expectativas. Dura o dia inteiro e, se deixar, até o dia seguinte.

Mariana



O batom é lindo, cheiroso, e o melhor: dura horrores. Ele tem efeito matte, mas, se você misturar com outro cremoso, a textura fica incrível. Amei.

Nair

Melhor batom de longa duração. Vale cada centavo. Já comprei três e comprarei mais. Recomendo.

Vivi Silva

Principais reclamações

Alguns consumidores reclamam que o produto deixa uma sensação grudenta nos lábios após a aplicação. Também há compradores que pontuam que esse efeito diminui ao aplicar uma camada mais fina. De outro modo, há avaliações que citam que o produto transfere a cor e que a cobertura pode sair após comer ou beber. Veja algumas opiniões.

O produto e a cor são ótimos, mas, ao passar no lábio, fica um pouco "grudento". Não achei muito bom esse aspecto.

Narjara Pavan

Atenção: quanto mais fina a camada mais confortável e melhor a duração nos lábios, diminuindo a sensação grudenta e não aparentando ressecamento.

Mari Bedxs

Para um batom vermelho transfere pouquíssimo. Os lábios não ficam ressecados feito o chão do deserto. É um matte muito confortável. Mas, apesar da proposta, ele não ficou 100% após consumir bebida e/ou comida.

Yales Patricia do Nascimento

