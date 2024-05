Ruud conquista 3º título em Genebra e chegará com moral a Roland Garros

O tenista norueguês Casper Ruud, número 7 do mundo, venceu o tcheco Tomas Machac (44º) neste sábado (25) e conquistou pela terceira vez o ATP 250 de Genebra.

Ruud fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-5 e 6-3, em uma hora e 47 minutos.

Finalista nas duas últimas edições de Roland Garros, o norueguês chegará com moral a Paris com o título em Genebra, onde também foi campeão em 2021 e 2022.

A final contra Machac foi o segundo jogo disputado por Ruud neste sábado, depois da vitória na semifinal sobre o italiano Flavio Cobolli por 2 sets a 1, parciais de 1-6, 6-1 e 7-6 (7/4).

Machac, de 23 anos, disputava sua primeira final no circuito. Na sexta-feira, ele eliminou o sérvio Novak Djokovic.

Na primeira rodada de Roland Garros, Ruud será o adversário do brasileiro Felipe Meligeni, 136º no ranking da ATP, que entrou para o quadro principal do torneio depois de derrotar o português Jaime Faria (183º) no qualifying.

-- Resultados deste sábado do ATP 250 de Genebra:

- Simples masculino - Semifinal:

Casper Ruud (NOR) x Flavio Cobolli (ITA) 1-6, 6-1, 7-6 (7/4)

- Final:

Casper Ruud (NOR) x Tomás Machac (CZE) 7-5, 6-3

rjm/pi/dam/dr/cb

