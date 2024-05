Tales: Governo se prepara para ataques de bolsonaristas por morte de refém

O governo Lula está preocupado com a reação dos bolsonaristas à morte de Michel Nisenbaum, brasileiro que era mantido refém pelo Hamas, afirmou o colunista Tales Faria no UOL News desta sexta (24).

Não havia mais o que o governo brasileiro fazer em relação aos reféns, exceto falar mais no assunto e citar o Michel. A visão do governo é um pouco do [Celso] Amorim [assessor especial para assuntos internacionais da Presidência], formal, de 'fizemos o que era possível'. E muito de se preparar para as críticas que vêm não só por não ter contato com a família como da polarização com o bolsonarismo.

Bolsonaro e os bolsonaristas assumiram o lado de Israel. O Brasil assumiu a defesa da instalação do Estado Palestino. Ainda houve o rompimento do [Benjamin] Netanayhu [primeiro-ministro de Israel] com Lula. Isso tudo faz com que o governo brasileiro já espere muitos ataques nas redes sociais do bolsonarismo à atuação do governo. Tales Faria, colunista do UOL

Na visão de Tales, o caso ainda será muito utilizado politicamente para alimentar a polarização entre o governo e os apoiadores de Jair Bolsonaro.

Outro ponto na análise do governo brasileiro é que a liberação dos reféns não era uma prioridade para Netanyahu, mas é e continua sendo a invasão de Gaza e destruir o Hamas. Muitas famílias de reféns têm protestado em Israel contra a atuação do governo local.

A posição do governo brasileiro é essa: 'nós fizemos o possível e Israel não fez tudo o que podia, sem priorizar a liberação dos seus reféns'. Agora ficará essa polarização ente bolsonaristas e o governo em relação à atuação sobre esse assunto, que será muito explorado politicamente. Isso é certo. Tales Faria, colunista do UOL

