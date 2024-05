Outra mulher denuncia personal trainer preso por tocar seio de aluna em GO

Uma outra jovem, de 23 anos, denunciou o personal trainer Bruno Fidelis por importunação sexual durante avaliação física. O instrutor já responde a um processo pelo mesmo crime.

O que aconteceu

Jovem procurou a Polícia Civil de Goiás após a divulgação da prisão de Bruno por suposto assédio contra uma aluna em Caldas Novas. A nova vítima do personal informou em depoimento que, durante uma avaliação física com o instrutor em 2023, ele teria retirado parte de seu biquíni para olhar sua região íntima.

Nova denúncia vai se somar à investigação em curso contra Fidelis. Na terça-feira (21), o personal trainer foi preso por suspeita de importunar sexualmente uma aluna de 22 anos que estava só de biquíni durante medições físicas.

Personal teria apalpado seios da primeira aluna que o denunciou. Bruno Fidelis confessou o ato, mas negou à Polícia Civil que tivesse interesse sexual na jovem.

Prints de conversas em plataformas de mensagens desmentem professor. Nas mensagens, Fidelis afirma que "achou que estava sendo correspondido" e pede desculpas à vítima. "Te paguei para me treinar, não para passar a mão em mim", ela responde.

Defesa afirma que personal ainda não foi intimado sobre a nova acusação contra ele. Em nota, o advogado de Fidelis, Arlen Oliveira, disse que precisa ter acesso ao teor dessa acusação "para prestar quaisquer esclarecimentos". A defesa ressaltou que a Justiça de Goiás liberou o personal trainer da cadeia, após constatar que "não há motivos que justifiquem o decreto [de prisão] preventiva".

Leia a nota da defesa: