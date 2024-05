Líder trabalhista do Reino Unido defende reconhecer Estado palestino em processo de paz

LONDRES (Reuters) - O líder da oposição do Reino Unido, Keir Starmer, disse nesta sexta-feira que deseja reconhecer um Estado palestino caso seu Partido Trabalhista vença a próxima eleição geral, mas afirmou que essa medida precisa ser tomada no momento certo em um processo de paz.

Irlanda, Espanha e Noruega anunciaram nesta semana que reconhecerão um Estado palestino em 28 de maio, o que provocou uma resposta irada de Israel, dizendo que a atitude equivale a uma "recompensa pelo terrorismo" e convocou seus embaixadores nos três países.

O Partido Trabalhista tem se envolvido em uma batalha interna sobre sua política em relação à guerra em Gaza desde o ataque do Hamas em 7 de outubro, que levou à uma operação militar de Israel na Faixa de Gaza.

Starmer tem enfrentado críticas de alguns eleitores tradicionais do partido por ter mudado apenas gradualmente a posição do grupo no sentido de apoiar um cessar-fogo em Gaza.

A posição do partido fez com que 10 parlamentares deixassem suas funções políticas e foi responsabilizada por alguns resultados decepcionantes em eleições locais deste mês em algumas áreas com grandes populações muçulmanas.

Questionado se ele achava que a Palestina deveria ser um Estado, Starmer disse à BBC: "Sim, acho, e acho que o reconhecimento da Palestina é extremamente importante. Precisamos de um Estado palestino viável ao lado de um Israel seguro e protegido, e o reconhecimento tem que fazer parte disso."

Starmer disse que o reconhecimento de um Estado palestino precisa vir no momento certo em um processo de paz, mas "eu acredito absolutamente nisso", argumentando que uma solução de dois Estados é essencial para uma paz duradoura na região.

A solução de dois Estados é, há muito tempo, a estrutura da política externa britânica e dos esforços internacionais para resolver o conflito, mas o processo de paz está travado há anos.

O atual governo do Partido Conservador e outros grandes Estados europeus, como França e Alemanha, também expressaram apoio em princípio a um Estado palestino, mas com o momento do reconhecimento fazendo parte de um processo de paz mais amplo.

