Que horas abre a consulta ao 1º lote da restituição do IRPF 2024?

A Receita Federal abre hoje (23), às 10h, a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2024. Este lote, que será o maior valor já pago pela Receita em restituições do IR, dará prioridade aos moradores do Rio Grande do Sul por conta das enchentes que afetaram o estado.

Consulta e pagamento

A partir das 10h, a consulta estará disponível para 5.562.065 contribuintes, incluindo prioritários e não prioritários. O valor total de crédito é de R$ 9,5 bilhões, um recorde histórico para a Receita.

No Rio Grande do Sul, 886.260 declarações serão restituídas, abrangendo exercícios anteriores, totalizando mais de R$ 1 bilhão em restituições.

O pagamento do primeiro lote está previsto para 31 de maio, data que também marca o prazo final para a entrega da declaração para aqueles que ainda não a enviaram.

Beneficiários prioritários

Dos R$ 9,5 bilhões, R$ 8.857.175.779,78 serão destinados aos seguintes grupos:

258.877 idosos com mais de 80 anos

2.595.933 contribuintes entre 60 e 79 anos

162.902 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou doença grave

1.105.772 contribuintes cuja principal fonte de renda é o magistério

787.747 contribuintes que optaram por receber a restituição via Pix ou utilizaram a declaração pré-preenchida

Como consultar a restituição do IRPF?

Para consultar a restituição, os contribuintes devem acessar o site da Receita Federal, clicar em "Meu Imposto de Renda" e selecionar a opção "Consultar a Restituição". Será necessário informar o CPF e a data de nascimento.

O pagamento será feito na conta bancária informada na declaração. Caso o crédito não seja efetuado, os valores estarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. O contribuinte pode reagendar o crédito dos valores pelo Portal BB ou pela Central de Relacionamento BB.

Se o valor não for resgatado dentro do prazo de um ano, o contribuinte pode solicitar a restituição não resgatada através do Portal e-CAC, acessando o menu "Declarações e Demonstrativos" e selecionando "Meu Imposto de Renda".

Calendário de restituição do IRPF 2024

A Receita Federal já divulgou todas as datas de pagamento da restituição do Imposto de Renda 2024: