Mercado Público de Porto Alegre tem rastro da destruição após água recuar

Com o nível do Guaíba em queda para 3,93 m hoje de manhã, a enchente também recuou no centro histórico de Porto Alegre. Pela primeira vez, foi possível percorrer o entorno do Mercado Público e verificar o rastro de destruição deixado pela enchente.

Mesmo com as portas fechadas, foi possível fazer registros do primeiro piso, totalmente inundado pela água. Havia ainda móveis destruídos, como cadeiras e mesas, ainda cobertos por lama. E até um freezer industrial em um dos acessos. Também havia trechos sem alagamento pela primeira vez na avenida Mauá, que dá acesso ao Cais Mauá, um dos cartões-postais de Porto Alegre em frente ao Guaíba.

Em frente ao Mercado Público, funcionários da prefeitura usavam jatos d'água para tirar o excesso de lama. A limpeza interna do local deve ser feita a partir de amanhã, segundo o prefeito Sebastião Melo (MDB), em entrevista ao UOL.

A água vai baixando e a limpeza vai entrar. Hoje, a limpeza está sendo feita no entorno. Amanhã, será interna. O mercado público é a alma de Porto Alegre porque aqui está sua cultura, seu jeito de ser, sua gastronomia. Recuperar o mercado sinaliza esperança para uma cidade que vai se reconstruir.

Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre

Em frente ao Mercado Público, Melo se reuniu com os ministros Paulo Pimenta (Reconstrução do Rio Grande do Sul) e com Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional).

Após conversar com repórteres no local, eles deixaram o centro para participar de uma reunião para definir medidas em conjunto para atender as vítimas das enchentes.