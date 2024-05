Atalanta bate Leverkusen e conquista maior título na Liga Europa

SÃO PAULO, 22 MAI (ANSA) - A Atalanta venceu o Bayer Leverkusen, da Alemanha, por 3 a 0 e conquistou o título da UEFA Europa League, a segunda maior competição internacional de clubes do continente.

O protagonista da decisão desta quarta-feira (22) no Aviva Stadium em Dublin, na Irlanda, foi Ademola Lookman: ele marcou os três gols do time italiano na partida.

A equipe de Bérgamo definiu o jogo ainda no primeiro tempo com dois gols de Lookman aos 12 e aos 26 minutos do primeiro tempo.

O time comandado por Gian Piero Gasperini foi impecável na marcação, não cedeu quase nenhuma chance para o adversário e ainda marcou o terceiro gol aos 30 minutos do segundo tempo novamente com Lookman.

A escalação da Atalanta para este que foi o maior jogo da história do clube teve Musso; Dijmsti, Hien e Kolasinac; Zappacosta e Ruggeri; Ederson, Koopmeiners, De Keteleare e Lookman; Scamacca.

Entraram ao longo da partida Scalvini, Pasalic, Hateboer, Touré e Rafael Tolói.

Esse foi o 10° título do futebol italiano na competição e apenas o primeiro desde que o torneio adotou o nome atual.

A última conquista havia sido na temporada 1998/1999, quando o Parma venceu a então chamada Copa da UEFA.

Este é o troféu mais importante dos 116 anos do clube bergamasco. Até hoje a equipe havia conquistado apenas uma Copa da Itália na temporada 1962/1963 e alguns outros títulos em divisões inferiores do Campeonato Italiano.

A vitória em Dublin coroa os oito anos de trabalho do técnico Gian Piero Gasperini, líder do projeto que mudou o patamar da Atalanta no futebol nacional.

O título garante também a Atalanta na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.

Isso significa que, caso a equipe permaneça em quinto lugar no Campeonato Italiano, uma vaga será aberta para a Roma, que está em sexto lugar.

Internazionale, Milan, Bologna e Juventus serão os demais representantes italianos no torneio.

A Atalanta jogará também a Supercopa da UEFA contra o vencedor da atual edição da Liga dos Campeões: Real Madrid, da Espanha, e Borussia Dortmund, da Alemanha, disputam a final no próximo dia 1º em Londres.

A vitória da Atalanta quebrou também uma incrível sequência de invencibilidade do Bayer Leverkusen: foi a primeira derrota do time do técnico Xabi Alonso em 51 jogos na temporada 2023/2024. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.