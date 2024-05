Vice-prefeito de cidade do RS resgata cavalo de enchente: 'Ia morrer ali'

Do UOL, em São Paulo

O vice-prefeito de Santo Antônio da Patrulha (RS) resgatou um cavalo que estava quase se afogando em uma rua de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre.

O que aconteceu

Cavalo estava só com o focinho para fora da água. Um vídeo mostra o momento em que o vice-prefeito Marcelo Gaúcho (PTB) consegue montar no cavalo para tirá-lo da enchente. O caso aconteceu no domingo (5).

Marcelo, que também é domador de cavalos, conta que encontrou o animal desesperado enquanto ajudava nos trabalhos de resgate. "Ele girava para todos os lados. Jamais deixaria um cavalo morrer aos meus olhos", afirmou ele no podcast 'Mais que tal'.

Ele explicou por que montou no cavalo. "Ia ser difícil a condução com o jet ski e ele estava muito mal. Para você poder orientar o cavalo é importante a montaria. Ali não dava pé nem para ele, nem para mim. Ele vinha só com o focinho para fora. Ia morrer ali".

Marcelo conta que depois que levou o cavalo até um lugar seguro, o animal começou a segui-lo. "O mais interessante de tudo foi ver ele querendo vir atrás de mim. Talvez por um agradecimento. Quem conhece cavalo sabe do que eu tô falando, a confiança que o cavalo tem nas pessoas".

Outro cavalo espera por resgate

TV flagra cavalo ilhado no RS Imagem: Reprodução/GloboNews

A primeira-dama Janja da Silva e influenciadores como Felipe Neto fazem apelo pelo resgate do cavalo. O animal foi flagrado se equilibrando em cima de um telhado na quarta-feira (8).

Cavalo está vivo e ainda segue no mesmo lugar. A atualização foi feita nesta manhã pelo helicóptero da TV Globo. Janja contou que os veterinários do Exército devem acompanhar o caso que gerou repercussão.

O influenciador Felipe Neto publicou que uma equipe de barco está chegando no local. ''Equipe do exército deve partir com helicóptero ainda hoje'', disse. O cavalo estaria ilhado há quatro dias devido à inundação.

Felipe Neto ainda explicou que se a embarcação não conseguir tirá-lo do telhado, ao menos ele será alimentado. O influenciador, por meio das suas redes sociais, também ofereceu a pagar alguém que tivesse helicóptero de grande porte particular para o resgate do cavalo.