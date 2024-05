Sobe para 107 o número de mortes pelas chuvas no RS; há 136 desaparecidos

(Reuters) - O número de mortes confirmadas em decorrência das chuvas que têm atingido o Rio Grande do Sul na última semana subiu para 107, com um óbito ainda em investigação e outras 136 pessoas desaparecidas, relatou a Defesa Civil do Estado nesta quinta-feira em seu mais recente balanço.

No comunicado, o órgão também informou que o número de desalojados pelos eventos climáticos chegou a mais de 164 mil, enquanto 425 municípios gaúchos do total de 497 foram afetados pela crise até o momento.

(Por Fernando Cardoso)