Nasa divulga imagens de satélite após enchente em Porto Alegre; veja

Do UOL, em São Paulo

A Nasa, agência espacial dos EUA, divulgou imagens que mostram a extensão das enchentes em Porto Alegre após as fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde o final de abril.

O que aconteceu

Imagem principal foi captada por um satélite da Nasa na quarta-feira (8). Nela é possível ver a água do rio Jacuí invadindo o centro da capital.

Foto também mostra o Aeroporto Salgado Filho e os estádios do Grêmio e do Inter. Os três espaços foram atingidos pelas enchentes e precisaram ter atividades paralisadas.

Montagem divulgada pela Nasa mostra o antes e depois de Porto Alegre, do rio Jacuí e da Lagoa dos Patos. A primeira foto foi feita em 6 de maio, já com as enchentes, e a segunda foi registrada em 20 de abril, antes das fortes chuvas.

Nasa diz que as imagens fazem parte de um mapeamento de deslizamentos de terra e regiões sem energia. Mapas e estatísticas podem ser acompanhados pelo site de monitoramento divulgado pela agência espacial.

Montagem divulgada pela Nasa, com imagens fotografadas de mais distante, mostra o antes e depois de Porto Alegre, do rio Jacuí e da Lagoa dos Patos Imagem: Divulgação/Nasa

Rio Grande do Sul tem mais de 100 mortos

Além dos 107 óbitos, uma morte que pode estar relacionada às chuvas é investigada no estado. Há 374 feridos e 136 pessoas consideradas desaparecidas.

Quase 1,5 milhão de pessoas foram afetadas pelas chuvas em 428 municípios no estado, informou a Defesa Civil. 165.112 estão desalojadas e 67.563 estão acolhidas em abrigos.