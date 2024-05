Lira é vaiado durante discurso em evento com Lula e Calheiros em Alagoas

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), foi vaiado durante discurso em Alagoas, nesta quinta-feira (9), em evento em que também estão presentes o senador Renan Calheiros (MDB-AL), seu rival político no estado, e o presidente Lula (PT). O petista assina ordem de serviço no valor de R$ 565,9 milhões para o início das obras do trecho 5 do canal do Sertão alagoano.

O que aconteceu

Enquanto é vaiado, Lira diz que Lula ajudou a diminuir a polarização no país e aponta para a reação do público. "A polarização neste país deu uma trégua sob seu comando para que todos os poderes, independente de eleições passadas e futuras, pudessem se unir para ajudar nossos irmãos do Rio Grande do Sul".

Sem citar Calheiros, o presidente da Câmara disse que não faz política "falando mal de ninguém". "Eu faço política de maneira reta, não escondo meus posicionamentos, mas nunca fiz política falando mal de ninguém, 'denegrindo' a imagem de ninguém".

Arthur Lira e Renan Calheiros são rivais políticos há mais de uma década. O conflito começou com um desentendimento do senador com o pai do deputado federal, o ex-senador Benedito de Lira (PP), o Biu.