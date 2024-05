Equipes de resgate salvam cavalo preso em telhado em meio a enchentes no Rio Grande do Sul

PORTO ALEGRE (Reuters) - Equipes de resgate salvaram nesta quinta-feira um cavalo que estava preso precariamente há dois dias em um telhado na cidade de Canoas, região metropolitana de Porto Alegre, em meio às enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul, deixando ao menos 107 mortos e 136 desaparecidos, mostraram imagens de televisão.

O cavalo que estava sobre o telhado foi mostrado em imagens aéreas da TV Globo na quarta-feira nos arredores de Canoas.

O prefeito de Canoas, Jorge da Silva, pediu às autoridades que salvassem o animal e impedissem que ele caísse do telhado.

Os socorristas voluntários que se reuniram para tentar ajudar o cavalo disseram que ele estava andando em áreas inundadas há quatro dias. Com a ajuda de veterinários do Exército, os socorristas prenderam o cavalo e colocaram o animal em um bote inflável para levá-lo à segurança.

Inundações sem precedentes causadas por fortes chuvas no Rio Grande do Sul transformaram cidades em rios e deixaram centenas de milhares de pessoas desalojadas. A previsão é de mais chuvas para os próximos dias.

Nesta quinta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou o caso durante evento de anúncio de medidas federais para o Rio Grande do Sul, afirmando que foi dormir "inquieto" na véspera após ver as imagens do cavalo preso no telhado.

"Eu fico imaginando se aquele cavalo pensasse como a gente imagina que são os pensamentos, o que aquele cavalo tava pensando sozinho em cima do telhado", disse.

"Hoje eu fiquei sabendo que já salvaram o cavalo. Espero que ninguém monte naquele cavalo durante um bom tempo porque ele merece um bom descanso."

(Reportagem de Leonardo Benassatto)