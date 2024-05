Pelo menos R$ 19 bilhões serão necessários para reconstruir RS, diz Leite

Pelo menos R$ 19 bilhões serão necessários para reconstruir o Rio Grande do Sul após chuvas, afirmou o governador Eduardo Leite (PSDB).

O que aconteceu

Valor vem de cálculo inicial das equipes técnicas do governo, disse Leite. Ele afirmou que ações projetadas pelas equipes para suprir as necessidades do estado serão detalhadas nesta quinta-feira (9)

85,5% dos municípios do estado foram afetados pelas chuvas. Segundo boletim da Defesa Civil, 425 cidades foram afetadas. Ao todo, o estado tem 497 municípios.

Governo Federal anunciou R$ 50,9 bilhões em medidas econômicas para a região. Entre as medidas estão a antecipação do abono salarial e a restituição do Imposto de Renda para moradores do estado.

Medidas terão impacto primário de R$ 7,5 bilhões ao governo. Confira as doze medidas anunciadas pelo ministro aqui.

Insisto: o efeito das enchentes e a extensão da tragédia são devastadores.

Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul

Rio Grande do Sul tem mais de 100 mortos

Além dos 107 óbitos, uma morte que pode estar relacionada às chuvas é investigada no estado. Há 374 feridos e 136 pessoas consideradas desaparecidas.

Quase 1,5 milhão de pessoas foram afetadas pelas chuvas em 425 municípios no estado, informou a Defesa Civil. 164.583 estão desalojadas e 67.542 estão acolhidas em abrigos.

Defesa Civil pede que moradores resgatados ainda não voltem para suas casas inundadas. O alerta vale principalmente para quem mora na região metropolitana de Porto Alegre. Segundo o órgão, esses locais atingidos ainda seguem sob alto risco e estão sujeitos a movimentos de massa e transmissão de doenças.