Dólar avança mais de 1% frente ao real com divisão no Copom levantando preocupação

Por Luana Maria Benedito

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar saltava mais de 1% nesta quinta-feira, depois que uma decisão muito dividida pela desaceleração do ritmo de corte da Selic na véspera levantou preocupações sobre mudanças no perfil do colegiado, com o Comitê de Política Monetária (Copom) também destacando em seu comunicado cenários internacional e doméstico muito incertos.

Às 9h54 (de Brasília), o dólar à vista subia 1,11%, a 5,1481 reais na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 1,16%, a 5,1555 reais na venda.

O Banco Central decidiu na véspera fazer um corte de 0,25 ponto percentual na taxa Selic, para 10,50% ao ano, interrompendo sequência de seis reduções seguidas de meio ponto percentual e abandonando sua indicação sobre o futuro dos juros básicos.

Segundo participantes do mercado, o que mais pesou sobre o apetite por risco foi a divisão na decisão, o que para muitos revela um viés político preocupante.

De acordo com o comunicado do Copom, a redução de 0,25 ponto foi apoiada pelo presidente Roberto Campos Neto e os diretores Carolina Barros, Diogo Guillen, Otávio Damaso e Renato Gomes. Indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Ailton de Aquino, Gabriel Galípolo, Paulo Picchetti e Rodrigo Teixeira votaram por corte maior, de 0,50 ponto percentual.

Segundo Alfredo Menezes, sócio da gestora Armor Capital, o fato de todos os indicados pelo governo terem votado por maior flexibilização monetária "pode passar uma percepção de que o novo BC em janeiro será muito influenciado pelo Poder Executivo".

Luciano Rostagno, estrategista-chefe e sócio da EPS Investimentos, chamou a atenção para a complexidade da situação, conforme o dólar avança após um movimento de corte menor nos juros que deveria, na verdade, favorecer o real. Isso porque a moeda local fica mais atraente para investidores estrangeiros quando o Brasil oferece rendimentos mais elevados.

Segundo Rostagno, embora tenha prevalecido neste Copom uma ala de diretores que prioriza o controle da inflação --e que tende a ser mais cautelosa na redução dos juros--, o mercado sabe que muitos membros dessa vertente estão de saída.

"O mercado já está olhando para frente, vendo um risco mais adiante e colocando isso no preço... Há perspectiva de o balanço dentro do Copom se mover na direção de um colegiado mais expansionista, mais pró-crescimento econômico em detrimento de maior controle da inflação e da estabilidade macro."

No final de 2024, Lula deverá indicar um novo presidente e mais dois diretores ao BC, conforme os mandatos de Roberto Campos Neto e dos diretores Carolina Barros e Otávio Damaso se aproximam do fim.

O diretor de Política Monetária da autarquia, Galípolo, que também já foi braço direito do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, seria um dos favoritos à presidência do BC.

Rostagno, da EPS, sublinhou que a turbulência doméstica vem num momento de aversão a risco também no exterior, em meio à fraqueza de divisas emergentes e alta dos rendimentos dos Treasuries nesta quinta-feira, colaborando para o salto do dólar frente ao real.

Na véspera, o dólar à vista fechou o dia cotado a 5,0914 reais na venda, em alta de 0,46%.