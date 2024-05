Cavalo ilhado em telhado em Canoas é resgatado

SÃO PAULO, 9 MAI (ANSA) - O cavalo que havia ficado pelo menos um dia ilhado no telhado de uma construção em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, foi resgatado pelos bombeiros na manhã desta quinta-feira (9).

A operação, transmitida ao vivo pela emissora Globo News, foi realizada com dois botes salva-vidas e contou com a participação de veterinários do Exército especializados em cavalos.

O animal, aparentemente exausto, foi colocado deitado dentro de um dos botes pelos socorristas. Em seguida, as embarcações seguiram pelas ruas ainda alagadas de Canoas, uma das cidades mais atingidas pelas inundações.

O resgate do cavalo, apelidado de "Caramelo", mobilizou até a primeira-dama Janja Lula da Silva, que conversou sobre o caso com o comandante das operações do Exército no Rio Grande do Sul, general Hertz Pires do Nascimento. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.