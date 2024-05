Tribunal de apelações da Georgia ouvirá tentativa de Trump de desqualificar Fani Willis

Por Andrew Goudsward

(Reuters) - O tribunal de apelações da Georgia concordou em ouvir a tentativa do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump de desqualificar a procuradora distrital que o processa por tentativas de reverter sua derrota na eleição de 2020, informou ordem judicial desta quarta-feira.

A decisão prolonga a batalha legal em torno do antigo romance entre Fani Willis, procuradora distrital do Condado de Fulton, e um ex-assessor importante, que os advogados de defesa estão usando para tentar inviabilizar o caso.

Trump e oito corréus denunciados em um tribunal estadual da Georgia pediram que o tribunal de apelações revertesse a decisão de um juíz em março que permitiu que Willis continuasse supervisionando a acusação.

A decisão do tribunal de ouvir a apelação antes do julgamento pode resultar em mais atrasos no caso, um dos quatro processos criminais contra Trump, que tenta derrotar o presidente democrata Joe Biden na eleição de 5 de novembro. Trump se declarou inocente e acusou os promotores de tentarem prejudicar sua campanha por motivos políticos.

