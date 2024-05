Tenda reverte prejuízo e lucra R$4,4 mi no 1º tri

Por Patricia Vilas Boas

(Reuters) - A construtora Tenda apurou lucro líquido consolidado de 4,4 milhões de reais no primeiro trimestre do ano, revertendo prejuízo de 41,9 milhões no mesmo período do ano passado, conforme balanço divulgado nesta quarta-feira.

A receita líquida consolidada subiu 14,4% no primeiro trimestre na base anual, para 744,9 milhões de reais.

A marca Tenda, principal negócio da construtora, apurou lucro líquido de 19,9 milhões de reais nos meses de janeiro a março, contra prejuízo de 23,1 milhões de reais um ano antes.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado do negócio somou 94,9 milhões de reais no período, versus 69,4 milhões de reais no primeiro trimestre de 2023. A margem Ebitda ajustada ficou em 13,8%, de 10,8% um ano antes.

Segundo o diretor financeiro da companhia, Luiz Mauricio Garcia, o FGTS Futuro, que entrou em vigor recentemente, é uma notícia positiva para a construtora e já deve começar a exercer impacto nas operações da empresa a partir de maio.

A Alea, divisão de casas pré-fabricadas da construtora, reduziu seu prejuízo para 15,4 milhões de reais, contra perda de 18,8 milhões de janeiro a março do ano passado.

A margem bruta ajustada da Alea foi de 6,5% no período, versus resultado negativo de 10,7% no trimestre imediatamente anterior.

"Isso é fruto de uma redução de custo importante que ela (marca) conseguiu colocar em prática", afirmou o executivo.

Ele destacou que o resultado do primeiro trimestre traz marcos relevantes para a companhia, e que a tendência é de que a construtora siga com melhora de rentabilidade.