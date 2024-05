Sobe para 100 número de mortes confirmadas por chuvas no RS; ainda há 128 desaparecidos

(Reuters) - O número de mortes em decorrência das chuvas intensas que atingiram o Rio Grande do Sul na última semana subiu para 100, com outros 4 óbitos ainda sob investigação e outras 128 pessoas desaparecidas, disse a Defesa Civil do Estado em seu mais recente balanço, nesta quarta-feira.

No comunicado, o órgão ainda apontou que o número de desalojados pelos eventos climáticos passaram de 163 mil, sendo que 417 municípios gaúchos do total de 497 no Estado foram atingidos.

(Por Fernando Cardoso, em São Paulo)