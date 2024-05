Secretário: É desperdício aplicar dinheiro doado em produtos já enviados

O dinheiro arrecadado pelo Rio Grande do Sul com doações via Pix não será utilizado para compra de produtos que já estejam chegando por doação, explicou o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos, no UOL News da manhã desta quarta-feira (8).

A explicação vem após o governador Eduardo Leite (PSDB) dizer que as doações recebidas pelo Pix serão direcionados para uma entidade privada, com gerência pública.

Criamos uma rede de governança e transparência para prestarmos conta deste recurso que não é público e não será público. Ele será aplicado integralmente para dar suporte a estas famílias que estão necessitando e que estarão também quando passarmos essa etapa inicial e começarmos a reconstrução. [O dinheiro será] para pessoas que perderam tudo, pessoas que perderam negócios, cabeleireiros, manicures, pedicures, padarias, borracharias. Ali era sua fonte de sustento e terão um valor financeiro de imediato para recomeçarem suas vidas.

Ele [dinheiro] vai ser aplicado integralmente para onde está a necessidade [...] Por que não adquirimos determinados tipos de produtos? Porque esses produtos já estão sendo entregues nas nossas bases logísticas e distribuídos para os abrigos. Por que não comprar alimentos? Porque já temos número expressivo de doação de alimento e não há necessidade de aquisição de alimentos, roupas, produtos de limpeza e medicamentos. Utilizar este recurso para adquirir produtos que estamos recebendo de doação, entendemos que estaríamos perdendo foco para este recurso.

São 160 mil pessoas atingidas e que estão desabrigadas. Se fizermos uma proporção de que cada casa tem quatro pessoas, se fossemos colocar integralmente esse recurso na mão dessas pessoas, estaríamos falando de R$ 2 mil para cada família.

O que aconteceu

Leite disse que o valor das doações irá para uma conta da Associação de Bancos: ''Esse canal seguro é liderado pela Associação dos Bancos do RS, que são bancos públicos. É uma entidade privada, mas com gerência pública'', explicou o governador em entrevista à CBN nesta quarta-feira (8) após repercussão negativa de sua fala durante coletiva ontem.

''O dinheiro não é para o governo'', afirmou o político. Leite ainda disse que nenhuma das ações governamentais anunciadas consumirão o dinheiro recebido.

''Os recursos do Pix são para, com a participação de entidades sociais, atender pessoas que foram atingidas'', afirmou.

Por meio de decreto, um comitê gestor definirá o que será feito com o valor. ''Estão várias entidades, associações de municípios, entidades privadas, empresariais, sociais e assistenciais'', afirmou Leite. ''Decidido a forma de aplicação, são chamadas entidades sociais para que a gente possa fazer esse recurso chegar na ponta para as famílias.''

Governador contou que o valor será usado ''sem a burocracia da administração pública''. Segundo ele, o dinheiro será voltado para a reconstrução do que foi perdido pela população durante o período das chuvas. Pix divulgado pelo governo acumula cerca de R$ 70 milhões.

Estamos ajuizando ações para retirar fake news sobre enchentes do RS, diz secretário

O secretário também disse que as publicações falsas terão de ser retiradas do ar pela Meta.

Temos um grupo estruturado com a Procuradoria-Geral do Estado junto com o Ministério Público para retirada desses materiais da internet. O Ministério Público já obteve liminar em face da Meta para que esses perfis e publicações, que vem nos causando enorme dor de cabeça, seja retirado [do ar].

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.

Veja a íntegra do programa: