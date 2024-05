RS prende 32 por vandalismo e invasão; há relatos de assaltos e saques

Trinta e duas pessooas foram presas por vandalismo, invasões e danos ao patrimônio em meio às enchentes que atingem o Rio Grande do Sul, relatou hoje (8) ao UOL News a repórter Giulia Piaia, que está em Porto Alegre. Na cidade de Canoas, a polícia está escoltando barcos de voluntários.

Em Porto Alegre, foram sete prisões de pessoas que estavam fazendo praticando invasões em lugares deixados pelos residentes e em comércios fechados pelo alagamento.

Em Canoas, os voluntários estão saindo com os barcos com a presença de policial. Tem muitos relatos de troca de tiros com voluntários que estão chegando com esses barcos e criminosos que estão escondidos nessa região não querem que eles se aproximem e não querem deixar que as pessoas saiam de suas casas. Eles, inclusive, estão roubando os barcos para saírem dessas regiões alagadas sem serem vistos pela polícia.

Nenhum lugar está imune a isso, há vídeos de pessoas saqueando a Arena do Grêmio até supermercados e residências.

Reforço na segurança

A BM (Brigada Militar) abriu inscrições para mil militares estaduais da reserva voluntários serem empregados por 90 dias em atividades de segurança pública devido ao estado de calamidade. As inscrições estão abertas até o dia 10, sexta-feira. O governador também fez o pedido para mais 400 agentes da Força Nacional.

