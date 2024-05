Reinaldo: Leite deve ao povo do RS a verdade sobre ação do governo federal

O colunista Reinaldo Azevedo afirmou no Olha Aqui! desta quarta (8) que, ao não reconhecer publicamente a ajuda do governo federal no socorro à tragédia que devastou o estado, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), permite a propagação de informações falsas sobre ações de ajuda às vítimas da catástrofe.

A política não morreu, tanto não morreu que estamos vendo a exploração política [da tragédia]. É preciso que se tenha clareza do que está acontecendo, porque, se nem num momento como esse, essa questão ideológica é deixada de lado, estamos realmente num lugar e num momento muito ruins. É preciso ter um pouco mais de espírito de caridade - no sentido original da palavra que remete ao amor - nessas horas, porque fazer cálculo de natureza política, dessa maneira, distorcendo a realidade, é muito ruim. Eduardo Leite não está sendo claro ao reconhecer a ajuda do governo federal. Não é agradecimento de sujeição. Mas, ele andou sendo grato a tanta gente, por que não ao governo federal? Por que, em nome da transparência, não dá um basta claro nas fake news? A polícia do Rio Grande do Sul abriu investigação pra ver desvio de Pix, não pra apurar aqueles que, por intermédio de suas mentiras, criam dificuldades pro atendimento [às vítimas]. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

Reinaldo ressaltou que o negacionismo está novamente marcando a política nacional.

Não sei que futuro político o governador pensa pra si mesmo, mas, certamente, ele ficará bem se associar um momento de união no estado do Rio Grande do Sul, reconhecendo aqueles que estão atuando firmemente pra que as coisas aconteçam, porque, sem essa ajuda maciça de muitos bilhões que virá, ele não teria como responder [às necessidades do estado]. Nós já conhecemos um governante que, diante da tragédia, preferiu o caminho da omissão e só levantou a bunda da cadeira, porque o Supremo mandou. E, agora, não precisou de Supremo nem de nada, está tudo lá. O negacionismo está em curso, ele tem viés e marca política. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

Se no nível estadual medidas não estão sendo tomadas para combater a disseminação de informações falsas sobre a tragédia gaúcha, em nível federal, a Polícia Federal vai abrir inquérito para investigar os responsáveis.

É a velha história do bolsonarismo: fake news não é crime. Não é crime. É instrumento do cometimento de crime. Você criar dificuldade de assistência às pessoas é crime. É preciso, sim, que se apure. E seria muito positivo que se punisse. No mais, é preciso que essa gente tenha tratamento adequado, que se faça denúncias devidas. Hoje, o que está funcionando é o seguinte: 'Fulano disse isso nas redes, beltrano disse que é mentira'. Há coisas que você sabe que é mentira, não é questão de avaliação. Uma coisa é você reproduzir e ecoar debates valorativos nas redes. Outra é fazer de conta que questões que são meramente factuais também são sujeitas à disputa. Quando se trata de socorro, de valor, de dinheiro, de medida, ou existe ou não existe. 'Acho que pode ser ainda melhor'. Então, vai lá, gênio, faz sua proposta, o que está faltando? Reinaldo Azevedo, colunista do UOL



São tempos muito duros. Isso é importante, porque, se atuar e não atuar dá na mesma, nós estamos ferrados como país. Na próxima, vem um governante que não está nem aí e diz 'tanto faz, porque vão dizer que sim, vão dizer que não'. Basta que eu azeite minhas redes, dizendo que estou fazendo um monte de coisas que nem preciso fazer. Ou não, nós não vimos o negacionismo de Bolsonaro contar com o apoio absurdo nas redes sociais? Então, vamos ter um pouco mais de responsabilidade. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

