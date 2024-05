Promotor pede que motorista de Porsche pague R$ 5 mi à família de vítima

Do UOL, São Paulo

A promotoria de Justiça defende que o motorista do Porsche preso por envolvimento na morte de um homem pague pensão provisória e indenização de R$ 5 milhões aos familiares da vítima.

O que aconteceu

Promotoria pede que Fernando Sastre Andrade Filho, 24, pague pensão provisória. O promotor Fernando Bolque manifestou-se a favor da concessão de liminar para obrigar Fernando a pagar três salários mínimos mensais aos familiares do motorista de aplicativo Ornaldo Silva Viana, 52, que morreu na colisão.

Processo quer que haja uma indenização de R$ 5 milhões por danos morais. Além disso, uma pensão à companheira do homem e à sua filha menor de 18 anos. O despacho foi publicado em ação indenizatória ajuizada pela família da vítima.

Filho do motorista morto contou que Fernando ''destruiu sua família''. ''Ele destruiu minha família, colocou fim na nossa vida. Dia das mães vai ser um almoço sem ele. Esse cara acabou com uma história'', relatou Luam Morais da Silva.

O UOL entrou em contato com a defesa de Fernando. Até o momento, a advogada não comentou sobre o pedido da promotoria. Espaço segue aberto para manifestação.

Prisão mantida

Três ministros presentes à 5ª turma do STJ votaram na terça-feira (7) para manter a prisão de Fernando. O empresário é réu pelos crimes de lesão corporal gravíssima e homicídio doloso qualificado. Na madrugada de 31 de março, ele chegou a atingir 156 km/h antes de bater contra o carro do motorista de aplicativo Ornaldo Silva Viana, 52, que morreu no local.

Defesa critica a cobertura da imprensa sobre o caso. Antes do voto dos ministros, o advogado de Fernando Sastre apresentou sua argumentação na tribuna e atacou a cobertura que a imprensa tem feito do episódio, atribuindo a ela uma suposta perseguição a seu cliente e uma pressão ao Poder Judiciário.