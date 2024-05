Djokovic encara Masters de Roma como preparação para Roland Garros; Nadal otimista

O tenista sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo, afirmou nesta quarta-feira (8) que encara o Masters 1000 de Roma como uma preparação para Roland Garros, principal torneio da temporada de saibro, que começará no dia 26 de maio em Paris.

"Estou caminhando para chegar no auge da forma em Roland Garros", declarou o sérvio em entrevista coletiva dois dias antes de sua estreia em Roma, contra o francês Corentin Moutet (83º) ou o russo Roman Safiullin (39º).

"Fiz uma boa sequência de treinos [depois do Masters 1000 de Monte Carlo] e espero jogar melhor aqui", continuou o sérvio, que não participou do Masters 1000 de Madri para retomar os treinamentos em Belgrado.

"Estou feliz com o progresso dos últimos 14 dias, com a perspectiva da sequência Roland Garros-Wimbledon-Jogos Olímpicos, que será importante para mim. Mas treinar não é o mesmo que jogar contra os melhores do mundo. É preciso recuperar o ritmo e a intensidade das competições", explicou.

Apesar de continuar na liderança do ranking da ATP, 'Djoko', de 36 anos, está longe de seu melhor nível nesta primeira parte da temporada.

Ele ainda não conquistou nenhum título e só disputou quatro torneios, tendo seu melhor resultado as semifinais do Aberto da Austrália e do Masters 1000 de Monte Carlo.

- Nadal otimista -

Atual número 305 do mundo, o espanhol Rafael Nadal se mostrou otimista antes de estrear em Roma, mas deixou sua participação em Roland Garros em aberto.

"De maneira geral, estou em uma ascendente, sem dúvida. Estou aqui para dar o meu melhor", declarou Nadal.

"Todos os jogos agora são mais difíceis e mais imprevisíveis do que antes, principalmente no saibro, mas as perspectivas são boas se eu continuar trabalhando da forma correta e se meu corpo permitir", continuou o espanhol.

Nadal, que sofreu com as lesões nas últimas duas temporadas, retorna a Roma pela primeira vez desde 2022. Ele foi dez vezes campeão na capital italiana, um recorde. O último título veio em 2021.

Depois de retornar ao circuito no mês passado em Barcelona, onde caiu na segunda rodada, o ex-número 1 do mundo também participou do Masters 1000 de Madri e chegou até as oitavas de final.

"Estou feliz com o nível em que me encontro agora. Há um mês era quase impossível pensar em jogar em Barcelona, depois em Madri e estar aqui em Roma", recordou Nadal, que evitou falar sobre seus planos após o torneio italiano.

Quanto a Roland Garros, onde foi campeão 14 vezes, o espanhol declarou que só vai disputar o Grand Slam parisiense se estiver se sentindo "preparado".

jr/cpb/iga/mcd/cb/dd

© Agence France-Presse