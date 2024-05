Desenhos vermelhos de Leonardo da Vinci são expostos em Milão

MILÃO, 8 MAI (ANSA) - Desenhos a "giz vermelho" do mestre italiano Leonardo da Vinci estão em exposição no Castello Sforzesco, um dos principais pontos turísticos de Milão.

As obras, que poderão ser contempladas até 8 de agosto, foram realizadas com sanguínea, uma pedra vermelha natural usada com diferentes aplicações.

Entre elas estão como linha de contorno, como tratamento de claro-escuro, como ferramenta de esfumar - esfregando os dedos sobre o pó ou pressionando a ponta da sanguínea sobre a folha -, ou com a técnica inventada por Da Vinci, o "vermelho sobre vermelho", com desenhos e suportes da mesma cor.

Estão em exposição dez gravuras e quarenta desenhos feitos desde o final do século 15 até a primeira década do século 19, incluindo a famosa "Cabeça de Mulher" atribuída a Leonardo.

A exposição gratuita, baseada em pesquisas de acadêmicos holandeses e italianos, é curada por Michael Kwakkelstein e Luca Fiorentino, e possui uma seção dedicada a Leonardo e sua escola; outra dedicada à restauração de um Nu Acadêmico atribuído a Andrea Sacchi, técnica explicada por meio de materiais expostos e vídeos; e outra dedicada aos diferentes tipos de desenho com papéis escolares lombardos, romanos, napolitanos e venezianos.

No catálogo que acompanha a exposição, também foram apresentadas algumas propostas de atribuição, com a esperança de suscitar um diálogo científico capaz de enriquecer as coleções públicas.

O design gráfico da exposição foi criado pelos estudantes da Civica Scuola d'Arte & Messaggio. (ANSA).

