Chuva dá trégua, e Porto Alegre retoma ação de resgate em casos urgentes

A Prefeitura de Porto Alegre anunciou, na noite desta quarta-feira (8), que retomou os trabalhos de resgate em casos urgentes após parar de chover na cidade.

O que aconteceu

O município anunciou a retomada dos resgates pela Defesa Civil Municipal e pela Guarda Municipal. Outros órgãos federais e estaduais também participam da operação. Voluntários também utilizam barcos para ajudar nas buscas.

A prefeitura havia recomendado no início da tarde a suspensão das operações de resgate com barcos por causa do mau tempo. O comunicado alertava sobre descargas elétricas e ventos fortes.

Vento forte e até granizo. Mais cedo, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulgou que havia chance de chuva forte, vento isolado acima dos 90 km/h, descarga elétrica e até queda de granizo em grande parte do estado. O alerta tem vigência até às 20h desta quarta.

Na quinta-feira (9), o ar frio avança, diminuindo a temperatura no estado. A previsão indica mínimas de 5°C e 11°C no centro-sul, região dos município de Arroio dos Ratos e Charqueadas, que foram muito afetados pelas chuvas. Ainda chove forte no sul gaúcho na quinta. "Será um momento difícil", afirmou o governador Eduardo Leite (PSDB). A previsão da chegada do frio preocupa moradores afetados, porque faltam agasalhos e outros recursos para que os desabrigados possam encarar a queda da temperatura.

??Com a interrupção da chuva, Defesa Civil Municipal e Guarda Municipal retomaram os trabalhos de resgate nos casos urgentes, informados por meio dos telefones 199 e 153. -- Porto Alegre (@Prefeitura_POA) May 8, 2024

Chuva afeta quase 1,5 milhão de pessoas no RS

A Defesa Civil informou nesta quarta que quase 1,5 milhão de pessoas já foram afetadas em razão das fortes chuvas que atingem o RS. Do total de municípios gaúchos, 85% já sofrem consequências dos temporais.

Ao todo, 1.476.170 pessoas foram afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Ao menos 163.786 ficaram desalojadas e 67.428 estão em abrigos. A última atualização foi divulgada no início da noite desta quarta-feira (8) pela Defesa Civil.

Dos 497 municípios gaúchos, 425 sofreram alguma consequência dos temporais. As cidades atingidas no estado já representam 85% do total. A Defesa Civil também informou que continua em 100 o número de mortos. O número de óbitos é o mesmo em comparação com o boletim anterior, das 12h. Os municípios que registraram mais mortes foram: Cruzeiro do Sul (8), Gramado (7), Santa Maria (6) e Bento Gonçalves (6).

RS tem 459 mil sem luz e mais de 523 mil sem água

Há 253.500 clientes da concessionária RGE Sul sem energia elétrica. O número representa 8,3% do total de clientes. A maioria vive em regiões inundadas ou em locais com impedimento de acesso das equipes, informou a distribuidora.

Porto Alegre, Guaíba, Eldorado do Sul e Alvorada também têm pontos sem luz. As cidades são atendidas pela CEEE Equatorial, que totaliza, no momento, 205.563 clientes sem energia (que representa 8,3% do total).

São 523.311 de clientes sem água, de um total de 6 milhões de clientes da Corsan no RS. Há ainda dezenas de municípios sem serviços de telefonia e internet das companhias Tim, Vivo e Claro, segundo a Defesa Civil.