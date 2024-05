Captação de leite é retomada em parte do RS, diz Sindilat

O Sindicato da Indústria de Laticínios do RS (Sindilat) informou que, com a redução do nível das águas no Vale do Taquari e em outras regiões do Rio Grande do Sul, a captação de leite foi retomada. "Nesta terça-feira, diversas propriedades voltaram a ser acessadas pelos caminhões de leite das indústrias e a coleta tende a aumentar nos próximos dias", disse em nota.

Segundo a entidade, o sistema de coleta teve maior prejuízo no domingo, 5, por causa da interrupção de estradas, morte de animais e alagamento de propriedades rurais.

O Sindilat diz que cerca de 3 milhões de litros deixaram de ser coletados até o domingo no Rio Grande do Sul.

Na segunda-feira, 6, a situação começou a ser restabelecida com o apoio das indústrias.

"As empresas estão se ajudando, captando leite de todos os produtores possíveis, daqueles que são seus fornecedores e os que não são também. É a forma que encontramos de garantir renda para essas famílias e não prejudicar ainda mais o abastecimento", disse na nota o secretário-executivo do Sindilat, Darlan Palharini.

O setor lácteo é um dos mais ramificados da economia gaúcha, com atuação em 493 dos 497 municípios do Estado.