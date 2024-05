Vídeo mostra homem emocionado durante resgate de seus quatro cães no RS

Do UOL, em São Paulo

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um homem emocionado sendo resgatado ao lado dos seus quatro cães, em Porto Alegre.

O que aconteceu

Imagens mostram homem abraçado com os animais em um barco. Emocionado, ele chora aliviado por estar com os cães.

Ao ser resgatado, ele teria dito aos voluntários que precisava buscar os seus "quatro filhos". No local, os voluntários encontraram os animais. A informação é da RBS, afiliada da TV Globo no Rio Grande do Sul.

Equipes governo gaúcho e de voluntários resgataram ao menos 3,5 mil animais ilhados pelas chuvas. Porém, o número deve ser bem maior, já que se formaram diversos grupos de voluntários para o salvamento de cães e gatos que ficaram para trás devido às enchentes que assolam o estado.

Prefeitura abre cadastro para veterinários voluntários

A Prefeitura de Porto Alegre abriu cadastro para selecionar veterinários voluntários para atender os animais abrigados devido à enchente. O formulário pode ser acessado aqui.

Devem ser informados dias, turnos e local disponíveis para o trabalho voluntário. A partir do interesse dos profissionais, a Smap (Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio) entrará em contato. "Precisamos dos veterinários para fazer o primeiro atendimento destes animais e também para alguma demanda mais específica ou urgente que possa ocorrer nos abrigos", explicou o secretário adjunto da Smap, Richard Dias.

Chuvas deixam ao menos 95 mortos no RS

Municípios gaúchos são atingidos há mais de uma semana pelos impactos de tempestades na região. Além de 95 mortos, o estado contabiliza 131 desaparecidos e 372 feridos, segundo informou o governador do RS, Eduardo Leite, em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira (7).

78% dos municípios gaúchos foram afetados pela chuva. Ao todo, 388 municípios e 1,3 milhão de pessoas foram afetadas pelas tempestades. Há 155.741 desalojados e 48.147 pessoas alocadas em abrigos.