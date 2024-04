Wall St cai com dados de custos trabalhistas e antes de decisão do Fed

Por Shristi Achar A e Shashwat Chauhan

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street caíam nesta terça-feira, com a cautela prevalecendo antes da decisão do Federal Reserve sobre a taxa de juros e com os custos trabalhistas mais fortes do que o esperado sugerindo uma inflação persistente.

Os custos trabalhistas nos Estados Unidos aumentaram no primeiro trimestre em meio a uma alta nos salários e benefícios, confirmando o aumento da inflação no início do ano, o que provavelmente adiará um corte muito esperado na taxa de juros em 2024.

"Isso praticamente nos diz que o Fed ficará muito relutante em reduzir a taxa de juros de curto prazo em 2024 e isso teve o impacto previsível no mercado de ações", disse Hugh Johnson, economista-chefe da Hugh Johnson Economics.

"Na verdade, isso não tira as reduções da taxa de juros da mesa, mas significa que esse número certamente não ajudará."

Os dados vêm antes da reunião de dois dias do Comitê de Mercado Aberto do Federal Reserve (Fomc), com os mercados focados na decisão sobre a taxa de juros e nos comentários do chair Jerome Powell.

Os mercados monetários estão, em grande parte, esperando que o banco central dos EUA mantenha a taxa de juros na quarta-feira, enquanto precificam apenas cerca de 30 pontos-base de cortes este ano, abaixo dos cerca de 150 pontos estimados no início de 2024, de acordo com dados do LSEG.

O Dow Jones caía 0,54%, a 38.180,25 pontos. O S&P 500 tinha queda de 0,36%, a 5.097,67 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 0,40%, a 15.918,94 pontos.