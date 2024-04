Itália detecta pela 1ª vez mistura de fentanil com heroína

ROMA, 30 ABR (ANSA) - O Departamento de Políticas Antidrogas (DPA) da Itália detectou pela primeira vez a presença do poderoso opioide fentanil como agente de corte em uma dose de heroína.

A perigosa mistura, que aumenta drasticamente os efeitos do entorpecente, foi encontrada em alguns testes realizados pelo Instituto Superior de Saúde (ISS). A dose de heroína foi apreendida durante uma blitz em Perúgia.

As autoridades de saúde da Itália alertaram as forças policiais sobre a presença da nova combinação de drogas. Os agentes suspeitam que a máfia 'ndrangheta pode estar por trás do episódio, pois o grupo criminoso estava interessado em entrar no comércio de fentanil, segundo investigações.

"O tráfico de fentanil não está limitado aos Estados Unidos.

Na Europa, por exemplo, há relatos em Portugal e no Reino Unido.

A nossa inteligência sinaliza um particular interesse da 'ndrangheta, que está fazendo testes para verificar as vantagens da sua inserção no mercado", explicou o subsecretário Alfredo Mantovano.

O Sistema Nacional de Alerta Rápido sobre Drogas (News-D), que é gerido pelo DPA, emitiu o alerta "para que a rede de monitorização territorial seja reforçada e a atenção seja redobrada em todos os setores potencialmente expostos".

O Ministério da Saúde da Itália emitiu uma nota para sinalizar as elevação do alerta de Fentanil na Itália para o nível 3, um dos mais altos da contagem. (ANSA).

