Filipinas acusam China de danificar suas embarcações no Mar do Sul da China

PEQUIM/MANILA (Reuters) - As Filipinas acusaram a guarda costeira da China nesta terça-feira de assédio e de danificar dois de seus barcos em uma área disputada do Mar do Sul da China, rejeitando a posição de Pequim de que havia expulsado essas embarcações do banco de areia que é alvo de disputas acirradas.

A força-tarefa das Filipinas sobre questões do Mar do Sul da China disse que um navio da guarda costeira e uma embarcação de pesca foram danificados por canhões de água usados por navios da guarda costeira chinesa, quando as embarcações se dirigiam ao banco de areia de Scarborough para ajudar os pescadores filipinos na área.

A embarcação pesqueira foi atingida três vezes pela guarda costeira chinesa e por embarcações marítimas, informou a força-tarefa.

Nenhum país tem soberania sobre o Scarborough Shoal, estrategicamente localizado, uma área de pesca privilegiada próxima às principais rotas marítimas usadas por vários países. O banco de areia fica dentro da zona econômica exclusiva (ZEE) das Filipinas.

"Essas últimas demonstrações do comportamento ilegal e irresponsável da China destacam seu flagrante desrespeito pelo exercício legal dos direitos e prerrogativas das Filipinas em nossa própria ZEE", disse a força-tarefa em um comunicado.

A China reivindica a soberania sobre grande parte do Mar do Sul da China, um canal para mais de 3 trilhões de dólares de comércio anual de navios, incluindo partes reivindicadas pelas Filipinas, Vietnã, Indonésia, Malásia e Brunei.

Um tribunal internacional em 2016 disse que a reivindicação expansiva da China não tinha base legal, uma decisão que Pequim rejeitou.

A guarda costeira da China disse que as embarcações foram expulsas, mas não forneceu detalhes sobre o incidente.

"A China insta o lado filipino a interromper imediatamente seus atos provocativos de infração e não desafiar a firme determinação da China de salvaguardar sua soberania", afirmou Lin Jian, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, em uma coletiva de imprensa.

(Reportagem da Redação de Pequim e de Mikhail Flores e Neil Jerome Morales em Manila)