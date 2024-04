Polícia resgata 32 cabras transportadas em carroceria com 'dois andares'

Do UOL, em São Paulo

A Polícia Rodoviária Federal resgatou 32 cabras que eram transportadas irregularmente na carroceria de um carro. O flagrante ocorreu na BR-060, em Rio Verde (GO), na última quarta-feira (24).

O que aconteceu

Os animais estavam em situação de maus-tratos. As cabras estavam desnutridas, sem água e em um local superlotado, adaptado para dispor de "dois andares". Uma equipe da Secretaria de Meio Ambiente do município de Rio Verde lavrou um laudo constatando os maus-tratos.

As cabras foram resgatadas e estão sob supervisão de veterinários. Os animais foram levados para um pasto cercado com alimentação e água. Os caprinos estão aos cuidados de profissionais de zootecnia do Instituto Federal Goiano de Rio Verde.

O trajeto teria cerca de 1.600 quilômetros. O veículo saiu do interior da Bahia e deveria seguir para uma propriedade rural próxima a Campo Grande, segundo a Polícia Rodoviária Federal.

O motorista, de 47 anos, foi liberado e responderá pelo crime de maus-tratos. Os policiais abordaram o veículo, fizeram a vistoria da carga e constataram as péssimas condições de transporte.