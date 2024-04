Febre entre famosos: como é o SUV em que Bündchen foi parada pela polícia

A imagem de Gisele Bündchen chorando ao volante do seu carro na frente da polícia em Surfside, na Flórida (EUA), rodou o mundo - uma câmera no policial que a abordou revelou que a modelo brasileira estava incomodada com os paparazzis que a perseguiam naquele momento.

Também chamou a atenção o carrão da brasileira: um Mercedes-AMG G 63, que o UOL Carros testou recentemente. O SUV da Mercedes-Benz, com seu jeito de veículo militar, é queridinho de famosos de Hollywood, magnatas e até sheiks do Oriente Médio.

No Brasil, é o automóvel mais caro da Mercedes-Benz à venda, com preço sugerido de R$ 1.932.900.

Como é o carro de Gisele

Gisele Bündchen foi flagrada ao volante do seu Classe G durante abordagem de policial na Flórida Imagem: Reprodução/Twitter

O utilitário tem muita história no mercado, tendo sido primeiramente lançado em 1979 como um modelo para o uso militar. Suas qualidades robustas ainda seguem, mas atualmente seu interior teve muito luxo acrescentado o que chamou a atenção de ricos e famosos.

Tudo começa pelos bancos, que abraçam bem os ocupantes, possuem compensação lateral para curvas e cinco modos diferentes de massagem. Há bastante espaço interno, e com a suspensão que compensa as imperfeições do solo, os passageiros fazem viagens bem tranquilas.

O modelo tem sistema de som premium da famosa Burmester, com 15 alto-falantes e 590 watts.

Merceds-AMG G 63 Imagem: Rafael Borges/UOL

Ainda há duas telas de 12,3 polegadas, dispostas lado a lado, podendo ser configuradas tanto para informações de bordo quanto para funções de exibição de desempenho.

Seu ar-condicionado tem três zonas, o interior tem iluminação ambiente com 64 cores, câmera 360°, teto solar, acesso por chave presencial e partida por botão, Apple Car Play e Android Auto, pré-tensionador dos cintos de segurança e muito mais.

Mercedes-AMG G 63 Imagem: Rafaela Borges/UOL

No conjunto mecânico, o carro possui moto V8 biturbo de 4.0 litros com 585 cv de potência e torque de 86,4 kgfm e câmbio de nove marchas com dupla embreagem. Com isso, o modelo pode acelerar de 0 a 100 km/h em 4,5 segundos. Sua velocidade final é de 240 km/h.

