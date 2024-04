É muito difícil PIB do Brasil crescer menos de 2% em 2024, diz Campos Neto

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta sexta-feira que é muito difícil que o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresça menos que 2% em 2024, considerando o resultado do ano passado e dados do primeiro trimestre.

Em evento promovido pela Young Presidents Organization, Campos Neto disse que para essa previsão não se confirmar, seria necessário ocorrer algo muito diferente no segundo semestre deste ano.

A avaliação mostra uma melhora em relação às previsões oficiais do BC. Em sua mais recente projeção, feita no fim de março, a autoridade monetária elevou de 1,7% para 1,9% a estimativa para o crescimento da atividade no Brasil.

(Por Bernardo Caram)