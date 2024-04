Biden diz que planeja participar de debate com Trump

Por Jarrett Renshaw

NOVA YORK (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta sexta-feira que participaria de um debate com Donald Trump, seu oponente republicano nas eleições de novembro.

"Eu vou. Não sei quando", afirmou o presidente democrata em uma entrevista ao radialista Howard Stern. "Fico feliz em debater com ele."

Os comentários foram os mais claros de Biden até agora sobre a perspectiva de um debate presidencial. Biden não havia se comprometido anteriormente a debater com Trump, dizendo no mês passado que isso dependeria do comportamento do ex-presidente.

Trump, que se recusou a debater com seus rivais antes de vencer as primárias republicanas no mês passado, tem desafiado Biden nas últimas semanas a se envolver em um confronto direto com ele, oferecendo-se para debater com o presidente democrata "a qualquer hora, em qualquer lugar".

Neste mês, dois importantes assessores da campanha de Trump enviaram uma carta a uma comissão independente que normalmente confirma tais eventos, pedindo um cronograma acelerado de debates, para realizar mais do que os três habituais e iniciando-os mais cedo.

Uma dezena das principais organizações de notícias dos EUA também pediu que os candidatos se comprometessem publicamente com o debate.

Biden e Trump se enfrentaram em dois debates televisionados durante a campanha eleitoral de 2020.