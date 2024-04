Web Summit Rio: 9 startups brasileiras para ficar de olho

Esta é a versão online para a edição desta sexta-feira (19/04) da newsletter Mídia e Marketing. Quer se inscrever neste e em outros boletins e recebê-los no seu e-mail? Cadastre-se aqui.

***

O Web Summit Rio é uma imensa feira de startups com conteúdo por todos os lados. O festival une empreendedores e investidores, com mais de 400 momentos de conteúdo, dos mais diferentes formatos, como pano de fundo para atrair todo esse ecossistema.

Há painéis e debates em seus 7 palcos oficiais e em estandes de seus patrocinadores, mas a maioria das conversas não passa de 30 minutos. Com isso, vê-se uma constante peregrinação dos mais de 30 mil presentes, que compraram ingressos para passear pelas alamedas do Riocentro, na zona oeste da capital fluminense.

Todo o conteúdo do evento fica à disposição do público, no YouTube ou no app do evento. O festival, assim, serve como uma "experiência presencial": ele existe, sim, para fazer networking -e para os investidores descobrirem novas startups nos stands da feira.

Como é uma feira, destacamos 9 startups na newsletter desta semana, selecionadas pela consultoria GoAd Media. Segundo José Saad Neto, publisher da GoAd, a curadoria selecionou 9 jovens empresas que estão puxando a inovação no mercado em que atuam, orientadas por inteligência de dados e impacto. Confira:

Duotalk

Origem: São Paulo-SP

Segmento: Retailtech

Criada em 2020, é uma plataforma voltada para o varejo conversacional. Com ferramentas baseadas em inteligência artificial, a Duotalk permite que pequenos, médios e grandes varejistas se comuniquem com clientes de forma fluida em todas as etapas da jornada de compra, seja no site, no app ou na interface do WhatsApp.

Olá Doutor

Origem: Caxias do Sul-RS

Segmento: Healthtech

De forma rápida e simples, o aplicativo conecta médicos e pacientes para teleconsultas remotas em 23 especialidades diferentes. Antes do atendimento, é possível enviar fotos, vídeos e resultados de exames para orientar a conversa com o profissional de saúde.

Neocharge

Origem: São Paulo-SP

Segmento: Cleantech

Trata-se de um ecossistema de infraestrutura de mobilidade elétrica que atua na distribuição de equipamentos, treinamento e operação compartilhada de estações de recarga e eletropostos no Brasil. Criada em 2017, a Neocharge é um spinoff da NeoSolar, empresa já consolidada no segmento de energia solar fotovoltaica.

Virtual Town

Origem: São Paulo-SP

Segmento: Gaming, VR & AR

Especializada na criação de experiências imersivas, a startup expande as possibilidades de interação entre marcas e seus públicos -interno e externo - por meio de ambientes virtuais que podem ser acessados pelo computador ou celular, sem a necessidade dos óculos de realidade virtual.

Jade Autism

Origem: Vitória-ES

Segmento: Edtech

Plataforma de gamificação dedicada a promover a neurodiversidade no ambiente escolar. Vencedora do Pitch do Web Summit Rio em 2023, a empresa já atende secretarias de educação em todo o Brasil, treinando profissionais da área para o melhor acolhimento de crianças autistas nas escolas.

Amplify

Origem: Joinville-SC

Segmento: Adtech & Martech

A startup faz a ponte entre criadores de conteúdo e marcas interessadas em desenvolver campanhas de influência. Por meio de uma plataforma automatizada, é possível selecionar o creator por perfil da audiência, interesses temáticos e tom do histórico de publicações, gerenciando desde a contratação até o pagamento.

Troca

Origem: Rio de Janeiro-RJ

Segmento: HRtech

A empresa oferece soluções de recrutamento para fomentar diversidade representatividade dentro das empresas. Ao unir etapas automatizadas com o olhar humano nos processos seletivos, a Troca promete fomentar a inovação nos negócios por meio de ambientes mais diversos.

Prol Educa

Origem: Recife-PE

Segmento: Edtech

A empresa atua para impulsionar estudantes destacados na rede pública que precisam de suporte financeiro para estudar em instituições de ponta. Todo o processo é automatizado -desde o cadastro dos alunos até a prospecção de possíveis investidores interessados em alavancar jovens talentos.

Analize

Origem: Goiânia-GO

Segmento: Fintech

É uma solução em nuvem de serviços financeiros que automatiza a consolidação de relatórios fiscais e contáveis das empresas, com múltiplos recursos orientados por inteligência artificial. É possível escolher entre diferentes pacotes de serviços, conectando a camada da Analize aos sistemas utilizados nas organizações.