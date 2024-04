Instituto Proa oferece curso gratuito para jovens em busca do 1º emprego

Do UOL, em São Paulo

O Instituto Proa está com inscrições abertas até 15 de maio para um curso online destinado a jovens de 17 a 22 anos em busca do primeiro emprego.

O que aconteceu

São oferecidas 35 mil vagas, e as aulas começam em 27 de maio. As vagas são exclusivas para estudantes que concluíram o ensino médio em escolas públicas ou que vão concluir os estudos neste ano.

A inscrição para o processo seletivo deve ser feita no site do Proa. É preciso responder a um teste básico de língua portuguesa e raciocínio lógico. Se o candidato for aprovado, a próxima etapa é a matrícula.

O curso tem cem horas e é dividido em quatro módulos. Os temas são: autoconhecimento, projeto profissional, raciocínio lógico e comunicação. Uma vez por semana, os jovens participam de encontros remotos ao vivo mediados por tutores.

Os jovens podem optar por cursar um quinto módulo com uma trilha técnica específica. São oito carreiras à escolha, patrocinadas por empresas, com 50 horas de preparação para cada uma: administração (P&G), Logística (P&G), Excel e Power BI (Microsoft), Varejo (Fundação Casas Bahia), UX Design (Accenture), Promoção de Marcas (BRF), Educação Financeira (Bloomberg + Dahlia Capital) e Atendimento a Clientes (IMFG + Grupo Bmg).

As vagas são distribuídas por estado. São 15 mil para São Paulo, 8 mil para o Rio de Janeiro, 4 mil para Minas Gerais e 2 mil para o Rio Grande do Sul. Já Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, de Pernambuco e da Bahia terão mil vagas em cada estado, Goiás e Distrito Federal receberão 750 vagas, respectivamente.

Quem concluir o curso terá acesso a uma plataforma de vagas de emprego. O Instituto Proa foi fundado em 2007 e visa auxiliar jovens de baixa renda a ingressar no mercado de trabalho.