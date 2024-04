Road trip dos sonhos: BR-101 tem quase 5.000 km e começa em local pop do RN

Na Região Sudeste, ela é conhecida como Rio-Santos. Mas a BR-101, a estrada mais emblemática do Brasil, vai muito além do trecho entre os Estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Ela corta quase toda a costa nacional e tem extensão de 4.765 km.

No trajeto, trechos de pista simples e dupla, pisos bem conservados em algumas regiões e, em outras, em estado precário. A BR-101 vai mudando à medida que percorre a costa de nada menos que 12 estados brasileiros.

Até pela dificuldade de transitar em alguns trechos, percorrer os quase 5 mil km da BR-101 não é missão fácil e nem rápida. Porém, é um sonho que está no imaginário de todo bom amante de road trips.

BR-101: onde tudo começa

Monumento do "marco zero" em Touros, Rio Grande do Norte Imagem: Rafaela Borges/UOL

O marco zero da BR-101 fica à beira-mar. Está no município de Touros, no Rio Grande do Norte. É possível conhecê-lo em meio a uma visita a São Miguel do Gostoso, um município do litoral norte potiguar que se tornou mais famoso por seus badalados eventos de Ano-Novo (leia mais sobre o destino abaixo).

Partindo de São Miguel do Gostoso, é preciso rodar cerca de 20 km à beira-mar para chegar à BR-101. Na saída à esquerda, são mais 5 km até o marco zero da rodovia. Na verdade, esse trecho foi construído por causa do monumento e é meramente decorativo.

O ponto de partida é o mar e, dali, não é possível acessar outra rodovia para seguir viagem rumo ao próximo Estado, o Ceará. Para quem quiser continuar rodando em direção ao norte, a saída da BR-101 fica bem antes do marco zero.

Ali, foi criado um monumento mostrando onde a BR-101 começa. Além dele, há uma placa de trânsito contando o fato, juntamente com informações sobre a extensão da rodovia e a menção ao fato de ela começar no Rio Grande do Norte e terminar no Rio Grande do Sul.

Nos Estados do sul do País, aliás, estão os principais trechos em que a BR-101 é uma pista dupla. Isso não ocorre nem entre São Paulo e Rio. Em toda a sua extensão, a Rio-Santos é uma via de pista simples.

O destino: São Miguel do Gostoso

Parque eólico próximo a São Miguel do Gostoso (RN) Imagem: Rafaela Borges/UOL

São Miguel do Gostoso tem praias paradisíacas, algumas com barreira de coral que deixa as águas calmas e proporciona a formação de piscinas naturais na maré baixa. Além disso, é conhecida por seus fortes ventos.

Não é à toa que atrai praticantes de kite surf de todo o país. Os ventos também contribuíram para a criação de diversos parques de energia eólica no local. Por isso, os cata-ventos são uma figura constante na paisagem.

Partindo de Natal em direção a São Miguel do Gostoso (são 101 km e uma hora e meia de viagem), os cata-ventos podem ser avistados no entorno da própria BR-101.

*Com matéria publicada em 27/03/2022