Chefe do FMI quer fim de brechas tributárias e assim mobilizar fundos para crescimento inclusivo

(Reuters) - A chefe do Fundo Monetário Internacional (FMI) disse nesta quarta-feira que acabar com brechas tributárias e garantir que os mais ricos paguem sua parcela justa de impostos poderia ajudar a mobilizar os fundos urgentemente necessários para o crescimento sustentável e inclusivo.

Kristalina Georgieva disse que pesquisas do FMI mostraram que acabar com a evasão tributária por parte das empresas poderia gerar um adicional de 200 bilhões de dólares por ano para os governos, enquanto a implementação de um imposto mínimo corporativo global aumentaria as receitas em cerca de 150 bilhões de dólares por ano.

Além disso, segundo ela, o FMI estimou que a definição de um piso mínimo para o preço do carbono poderia aumentar as receitas em 150 bilhões de dólares por ano.

(Por Andrea Shalal)