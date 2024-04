Vereadores de SP aprovam em 1ª votação projeto para privatização da Sabesp

Os vereadores de São Paulo aprovaram, em primeira votação, o projeto de lei que avança o processo de privatização da Sabesp. A sessão na Câmara Municipal foi marcada por discussões. Alessandro Guedes (PT) usou o bordão "calma, calabreso" — e o vereador Rubinho Nunes (União Brasil), que estava na tribuna, riu.

O que aconteceu

Foram 36 votos a favor e 18 contra — eram necessários 28 para a aprovação. Trata-se de um passo importante no processo de privatização da empresa, iniciado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) em 2023. O vereador Atílio Francisco (Republicanos) não votou.

No início da sessão, o vereador Milton Leite (União Brasil), presidente da Câmara, ordenou que um manifestante fosse retirado pela segurança da casa por ofender os vereadores. O homem havia gritado palavras de ordem contra os políticos. Representantes da União Popular, do Movimento dos Sem-Terra, da Frente de Luta por Moradia e outros grupos se encontravam no local.

"Eu acho que está faltando bala de borracha nessa galera", disse Rubinho. A declaração veio após o vereador ter sua fala interrompida pelos gritos dos manifestantes quando estava na tribuna e indignou membros da oposição, como Luna Zaratini (PT) e Toninho Vespoli (Psol). Integrantes de movimentos sociais e sindicatos estavam na plateia.

"Calma, calabreso", disse Guedes em resposta. O bordão foi popularizado pelo participante Davi, campeão da edição do Big Brother Brasil encerrado na terça (16), durante uma discussão no reality show.

Até o alvo do gracejo riu. Rubinho não conteve o riso diante do comentário inesperado do vereador da oposição.

A vereadora Silvia da Bancada Feminista (Psol) repudiou a fala de Rubinho quando subiu à tribuna. Rubinho rebateu e disse que os integrantes de movimento de moradia eram "terroristas" e tinham de ser presos.

Confusão na Câmara Municipal começou antes da votação, durante a audiência para discutir a privatização da Sabesp Imagem: Yuri Salvador

Privatização na Câmara

Maior parte da população é contra privatização da Sabesp, indica pesquisa. Levantamento divulgado na segunda (15) pela Quaest apontou que 52% dos eleitores do estado de São Paulo são contra a transferência do controle acionário da empresa — e 36%, a favor. Os dados foram obtidos entre os dias 4 e 7. Na capital, a disparidade é ainda maior: são 61% contra a privatização e 29% a favor.

Texto enviado pela prefeitura propõe mudanças na gestão da empresa. Uma delas amplia de 13% para 20% até 2029 o percentual da receita da Sabesp em São Paulo que deve ser destinado às melhorias do serviço na cidade. A ideia é acelerar os ajustes. Depois disso, o percentual voltaria aos 13%. Outra alteração proposta aumenta de 7,5% para 8% a fatia da receita arrecadada na cidade destinada a um fundo administrado pela prefeitura e mantido com dinheiro fornecido pela Sabesp.

Oposição acionou a Justiça para impedir votação, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem. As bancadas de PT e Psol ingressaram com ação popular para suspender a tramitação do texto na Câmara até a realização de todas as audiências públicas previstas. O argumento é que a proposta ainda não foi suficientemente discutida para ir à votação. Até o momento, o projeto foi objeto de duas das sete audiências previstas.

Privatização deve passar na Câmara, mas não é consenso nem na base aliada. Na tribuna, o vereador Adilson Amadeu (União Brasil) disse que deve votar contra o projeto em análise na Câmara, que muda a legislação vigente para permitir que a Sabesp continue operando em São Paulo mesmo sendo privatizada pelo Governo do Estado — algo que não é viável hoje.

O que disseram os envolvidos

