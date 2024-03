Rússia cortará a produção de petróleo no 2º tri

Por Olesya Astakhova

MOSCOU (Reuters) - A Rússia decidiu concentrar-se na redução da produção de petróleo em vez das exportações no segundo trimestre, a fim de distribuir uniformemente os cortes de produção com outros países membros da Opep+, disse o vice-primeiro-ministro Alexander Novak nesta sexta-feira.

No início deste mês, a Rússia disse que iria reduzir a sua produção e exportações de petróleo em mais 471.000 barris por dia (bpd) no segundo trimestre, em coordenação com alguns países participantes da Opep+.

Novak também disse aos repórteres que as empresas petrolíferas russas reduzirão a produção proporcionalmente à sua participação na produção total de petróleo do país.

A Rússia planeja aliviar gradualmente os cortes nas exportações: em abril, reduzirá a produção em mais 350 mil bpd, com as exportações reduzidas em 121 mil bpd. Em maio, o corte extra na produção será de 400 mil bpd e as exportações serão reduzidas em 71 mil bpd. Em junho, todos os cortes adicionais serão provenientes da produção de petróleo.

O segundo maior exportador mundial de petróleo reduziu as exportações de petróleo e de combustíveis num total combinado de 500.000 bpd no primeiro trimestre, além da sua promessa anterior de reduzir a produção juntamente com outros membros do grupo Opep+.

A decisão da Rússia de reduzir mais a produção de petróleo, e não as exportações, foi uma medida inesperada.

