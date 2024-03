Biden promete aumentar impostos sobre ricos e corporações em discurso do Estado da União

Por David Lawder

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu na quinta-feira aumentar os impostos sobre norte-americanos ricos e grandes empresas, anunciando planos para elevar os tributos mínimos corporativos e cortar deduções de salários de executivos e jatos corporativos.

Biden fez no discurso Estado da União uma prévia das medidas que farão parte de uma proposta de orçamento para o ano fiscal de 2025, a ser divulgada na próxima semana, que visa reduzir o déficit federal em 3 trilhões de dólares ao longo de 10 anos e, ao mesmo tempo, cortar impostos para norte-americanos de baixa renda e ajudar compradores de imóveis de classe média.

O presidente norte-americano propôs um novo crédito fiscal para ajudar a população a comprar sua primeira moradia ou para trocar a que possui por uma maior, fornecendo o equivalente a 400 dólares por mês durante os próximos dois anos para compensar as altas taxas de hipoteca.

Biden também pediu a eliminação do seguro de título em refinanciamentos de hipotecas apoiadas pelo governo federal, uma medida que pode economizar 1.000 dólares ou mais para os proprietários de imóveis.

Espera-se que as propostas formem uma parte central da campanha de reeleição do presidente democrata, contrastando com o candidato republicano Donald Trump, que assinou uma lei em 2017 que reduziu os impostos sobre as empresas, os ricos e muitos norte-americanos de classe média.

"Sou um capitalista. Você quer ganhar um milhão, ou milhões de dólares? Isso é ótimo. Basta pagar sua parte justa em impostos", disse Biden, acrescentando que os cortes de impostos da era Trump "explodiram o déficit federal".

A maioria das propostas tributárias de Biden tem pouca chance de ser aprovada, a menos que os democratas conquistem uma forte maioria em ambas as casas do Congresso em novembro, o que as pesquisas sugerem ser improvável.

Além dos pedidos anteriores para aumentar a alíquota do imposto de renda de empresas de 21% para 28% atualmente, ele cobrou um aumento para "pelo menos 21%" do imposto mínimo corporativo de 15%. O imposto se aplica a empresas que registram mais de 1 bilhão de dólares em lucros.

Autoridades do governo Biden também disseram a jornalistas que ele quer quadruplicar o imposto de 1% sobre recompra de ações de empresas aprovado em 2022.

Biden também pediu ao Congresso que aprove limites mais rígidos para as deduções de renda de empresas sobre remuneração de executivos, limitando-as a 1 milhão de dólares para qualquer funcionário.