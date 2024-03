Brasil está onde o resto do planeta quer estar, diz especialista em energia

Para Luisa Palacios, pesquisadora sênior do Centro de Política Global de Energia, da Universidade de Columbia, o Brasil está onde o resto do planeta quer estar quando se fala em redução de emissões e energia limpa devido a sua matriz energética.

Precisamos lidar com o problema das emissões. Isso é simplesmente a realidade. Isso também é uma oportunidade para países como o Brasil, porque, como estávamos discutindo, a matriz elétrica do Brasil já é 80% renovável, enquanto globalmente a média é 30%. Luisa Palacios

Em uma entrevista exclusiva para Juliana Wallauer, a especialista discutiu os desafios e oportunidades que o Brasil enfrenta no cenário internacional, particularmente na transição energética. "A transição energética trata de inovação e acho que muitas coisas emocionantes estão acontecendo no Brasil com inovação", disse.

Palacios enfatizou a importância da governança na transição energética, destacando que compreender o papel do governo, do setor privado e dos cidadãos é essencial para desencadear o potencial da economia verde.

Para ela, a eficiência energética é uma peça-chave para a transição para energia limpa. Ela afirmou que a transição energética representa uma oportunidade para uma verdadeira revolução na forma como o Brasil produz e utiliza energia.

A íntegra do bate-papo, que faz parte da série "Ideias para Salvar o Mundo", uma parceria entre Ecoa e o Pacto Global da ONU, está no vídeo acima.