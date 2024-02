Rei Abdullah da Jordânia participa de ajuda aérea a Gaza

Por Suleiman Al-Khalidi

AMAN (Reuters) - O rei Abdullah da Jordânia participou de um lançamento aéreo de ajuda humanitária a Gaza, disse a emissora estatal Al Mamlaka neste domingo.

Um vídeo mostrou o monarca em trajes militares a bordo de um avião na mais recente missão da Força Aérea da Jordânia para enviar suprimentos médicos emergenciais aos hospitais de campanha que o país administra no enclave devastado pela guerra. Segundo a imprensa oficial, o último lançamento aéreo ocorreu em 6 de fevereiro.

O reino, que é um dos vizinhos árabes que pressionam Israel para que permita mais ajuda a Gaza, é o único país que lança ajuda aérea para o enclave, canalizando-a através destas duas instalações médicas.

Já foram realizados 11 lançamentos aéreos, com pelo menos dois deles em colaboração com as forças aéreas francesa e holandesa, para entregar ajuda médica.

O rei, que tem defendido veementemente o fim da campanha contra-ofensiva de Israel, partiu na quinta-feira em uma viagem pelas principais capitais ocidentais e deve se encontrar com o presidente dos EUA, Joe Biden, em Washington, no dia 12 de fevereiro, para fazer lobby por um cessar-fogo imediato.

A Jordânia conseguiu que Israel permitisse que o Programa Alimentar Mundial (PAM) envie entregas para Gaza através de outra rota terrestre que começa na Jordânia, ajudando a aliviar a pressão sobre a passagem fronteiriça de Rafah, que tem capacidade limitada.

A Jordânia, que faz fronteira com a Cisjordânia, teme que o conflito de Gaza possa se espalhar, com uma violência mais generalizada por parte de colonos armados encorajados pelo exército, desencadeando um êxodo palestino em grande escala para o outro lado do Rio Jordão.