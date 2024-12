Do BOL, em São Paulo

Para muitas pessoas, a terça-feira é um dia de retomada, onde os desafios da semana começam a se firmar e o ritmo ganha força. Enviar uma mensagem de bom dia, especialmente nessa manhã, pode fazer toda a diferença no ânimo de quem recebe, trazendo uma dose de alegria, incentivo e motivação para seguir em frente. Pequenos gestos como esses têm o poder de iluminar a jornada diária, lembrando que cada novo dia traz novas oportunidades e que cada passo nos aproxima dos nossos objetivos.

Pensando nisso, reunimos 70 mensagens inspiradoras de "bom dia" para a terça-feira. Essas mensagens são ideais para compartilhar com amigos, familiares e colegas, espalhando boas energias logo no início do dia. Confira e escolha a sua favorita para enviar uma dose de alegria e positividade a quem você ama!

Bom dia, terça-feira: 70 mensagens para enviar e alegrar a manhã