Corinthians vence jogo-treino contra o União São José em reapresentação do elenco

O elenco do Corinthians se reapresentou na tarde desta sexta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, e iniciou a preparação para o duelo contra o Racing-URU, pela Sul-Americana.

Os titulares na vitória sobre o América-RN, pela Copa do Brasil, fizeram uma atividade regenerativa na parte interna das instalações. A outra parte do grupo participou de um jogo-treino diante do União São José.

A atividade foi realizada em dois tempos de 45 minutos, e o Timão venceu por 3 a 0. Gustavo Mosquitou marcou um gol no primeiro tempo, enquanto Raul Gustavo e Gui Negão, da base, completaram o placar na etapa final (confira abaixo os gols).

Os gols do jogo-treino de hoje contra o União São João! ??? ? Hugo Rodrigues#VaiCorinthians pic.twitter.com/uOZSWIfdX4 ? Corinthians (@Corinthians) May 24, 2024

O Corinthians não informou se os lesionados Diego Palacios, Pedro Henrique e Matheuzinho participaram do treino, mas o último deles apareceu nas imagens divulgadas pelo clube.

Além do atacante Gui Negão (2007), mais três jogadores da base atuaram no jogo-treino: os laterais Denner (2008) e Vitinho (2005), além do volante André (2006).

Sob comando de António Oliveira, o Corinthians ainda tem mais três dias de preparação para o jogo contra o Racing-URU. O duelo, que vale a liderança do Grupo F da Sul-Americana, está agendado para a próxima terça-feira, a partir das 19h (de Brasília), na Neo Química Arena.