Álvaro Pacheco realiza primeiro treino sob o comando do Vasco

Nesta sexta-feira, o treinador português Álvaro Pacheco, anunciado na última terça, comandou o primeiro treino sob o comando do Vasco. O profissional já esteve presente no treinamento realizado na última segunda-feira, quando acompanhou Rafael Paiva comandar as atividades.

O elenco se reapresentou no CT Moacyr Barbosa após ir às oitavas de final da Copa do Brasil ao eliminar o Fortaleza nos pênaltis.

Antes do início do treino, os jogadores participaram de um Media Day do clube.

Posteriormente, os atletas conversaram com o novo treinador e iniciaram as atividades. Álvaro focou no trabalho de movimentação e passes junto da comissão após o aquecimento.

Por fim, o elenco retorna ao CT Moacyr Barbosa na manhã deste sábado, de olho no clássico contra o Flamengo. A bola rola no próximo dia 2, no Maracanã, às 16h (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.