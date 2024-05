Real Madrid lidera lista dos clubes mais valiosos do mundo; veja lista

Nesta quinta-feira, a revista Forbes divulgou a lista dos dez clubes mais valiosos do mundo em 2024. O Real Madrid, avaliado em US$ 6,6 bilhões (R$33,8 bilhões), é o líder.

Em 2023, o time já figurava na primeira colocação do levantamento. A equipe, ainda, viu o seu valor aumentar em US$530 milhões (R$2,7 bilhões).

Os dez clubes da lista realizada em 2023 permanecem os mesmos, mas com uma alteração na posição. Antes em nono lugar, o Tottenham ultrapassou o Chelsea.

? El Real Madrid es, por tercer año consecutivo, el club de fútbol más valioso del mundo según @Forbes.#RealMadrid ? Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 23, 2024

O país com maior presença no ranking é a Inglaterra, que conta com cinco times (Manchester United, Liverpool, Manchester City, Tottenham, Chelsea e Arsenal). Espanha (Real Madrid e Barcelona), França (Paris Saint-Germain) e Alemanha (Bayern) também estão representados.

A lista, portanto, não conta com nenhum time fora da Europa. Por fim, a única das consideradas cinco principais ligas europeias sem representante entre os dez melhores é a italiana.

Confira a lista completa:

1º Real Madrid: US$6,6 bilhões - R$33,8 bilhões



2º Manchester United: US$ 6,5 bilhões - R$ 33,3 bilhões



3º Barcelona: US$ 5,6 bilhões - R$ 28,7 bilhões



4º Liverpool: US$ 5,3 bilhões - R$ 27,1 bilhões



5º Manchester City: US$ 5,1 bilhões - R$ 26,1 bilhões



6º Bayern: US$ 5 bilhões - R$ 25,6 bilhões



7º Paris Saint-Germain: US$ 4,4 bilhões - R$ 22,5 bilhões



8º Tottenham: US$ 3,2 bilhões - R$ 16,4 bilhões



9º Chelsea: US$ 3,1 bilhões - R$ 15,9 bilhões



10º Arsenal: US$ 2,6 bilhões - R$ 13,3 bilhões