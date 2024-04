Neymar entra na fase final de recuperação da lesão no joelho

Diagnosticado com uma ruptura no ligamento cruzado do joelho em outubro do ano passado, Neymar está cada vez mais perto do retorno aos gramados. O craque brasileiro do Al-Hilal participou apenas de cinco partidas com a camisa do clube antes de sofrer a lesão e espera, enfim, ter uma sequência significativa pelo clube saudita.

O fisioterapeuta de lesões articulares e musculares do Al-Hilal, Samer Al Shahrani, compartilhou em sua conta no X que o jogador entrou na "etapa mais importante do processo de recuperação", focando em fortalecer os músculos para logo começar a treinar individualmente. Além dele, o próprio Neymar compartilhou diversas fotos nos últimos dias demonstrando seu progresso na reabilitação.

Neymar está progredindo mais rápido que o esperado de acordo com o fisioterapeuta, porém, ainda continua como dúvida para a disputa da Copa América em junho pela Seleção Brasileira.